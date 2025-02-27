Эрик Споэльстра об игре Хэйвуда Хайсмита: «Кто знает, какие решения по ротации правильные?»

Эрик Споэльстра рад за Хэйвуда Хайсмита.

Форвард «Майами » провел успешный матч против «Атланты» (131:109), набрав 14 очков, 7 подборов, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот за 27 минут со скамейки.

«Очень рад за него. Уже упоминал это, но кто знает, какие решения по ротации правильные. Не могу утверждать, что точно оцениваю ситуацию. Но все получают свои шансы. Что приводит нас к нынешней ситуации.

Сейчас мы находимся на финишной прямой, и все предельно ясно. Нужно отдавать всего себя команде. Делать все для нее, независимо от того, выходишь ты на площадку или нет. Если ты не в ротации сейчас, твой номер все равно рано или поздно объявят. Весь наш сезон подтверждает эту истину.

На этом этапе требуется влиять на игру. И он это определенно сделал. Подборами в нападении (4), борьбой, энергией. Он заслужил свои минуты. Я не мог убрать его с площадки. О таком я и говорю», – заключил главный тренер «Хит».

«Майами» находится в зоне плей-ин на 8-м месте с результатом 27-30.