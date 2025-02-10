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Дэвион Митчелл: «Тренер Споэльстра награждает тех, кто выкладывается до конца, а это моя специальность»

Дэвион Митчелл рад переходу в «Хит».

26-летний защитник попал в «Майами» в результате сделки по обмену Джимми Батлера.

«Я наблюдал за тренером Споэльстрой и его принципами игры, он награждает тех, кто выкладывается на площадке, а это моя специальность в этой лиге. Я всегда стараюсь, играю жестко, и у меня это получается.

Каждый раз, когда встречаешься с «Хит», можешь быть уверен, что будет война. Независимо от того, кто выйдет на площадку», – заключил новобранец команды.

Митчелл набирал 6,3 очка и 4,6 передачи за 24,5 минуты в среднем в матчах за «Торонто» в этом розыгрыше чемпионата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Дэвиона Митчелла, соцсети Heat Culture
logoТоронто
logoДэвион Митчелл
logoМайами
logoЭрик Споэльстра
logoНБА
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