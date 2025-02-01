Шэмс Чарания: «Майами» немного поддел Джимми Батлера, сказав, что он будет выходить со скамейки»
По словам Шэмса Чарании, Джимми Батлер не вернется в состав «Майами».
«Джимми Батлер отстранен на неопределенный срок. Я думаю, вы знаете, «Майами» немного поддел его, в какой-то степени. Представьте, он возвращается в команду после двухматчевой дисквалификации, приходит на тренировку, и Эрик Споэльстра, как мне сказали, перед всей командой говорит, что Джимми Батлер теперь будет выходить со скамейки запасных, а Хэйвуд Хайсмит будет их стартовым игроком.
В этот момент Джимми Батлер просто ушел с тренировки, и это, вероятно, был последний раз, когда Джимми Батлер находился в «Хит», – рассказал инсайдер ESPN в шоу Пэта Макафи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Пэта Макафи в соцсети X
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