Эрик Споэльстра о проигрыше «Кливленду»: «Наша передняя линия габаритнее, у нас больше нет оправданий»

Эрик Споэльстра прокомментировал поражение от «Кливленда».

«Майами » уступил лидеру Восточной конференции со счетом 106:126. «Кавальерс» выиграли по подборам 47-35.

«Наши решения на площадке, плохая работа по растягиванию пространства, которая повлияла на эти решения, некоторые совершенно провальные решения и, наконец, подборы.

У нас более габаритная передняя линия, это должно прекратиться. Больше никаких оправданий, нам надо быть гораздо более жесткими и атлетичными на щитах, мы должны доводить владения до логичного завершения.

С этого все должно начинаться. После этого уже нужно как-то справиться с Донованом Митчеллом и другими действительно сложными элементами. Но есть то, что вполне в наших силах.

Лучше растягивать пространство, быть нацеленными на реализацию моментов, лучше выбирать броски – все это в пределах наших компетенций. Мы должны разрушать в «краске», там находится наша зона превосходства. Но они вытворяли все, что хотели», – заключил главный тренер «Майами».

В отсутствие Дариуса Гарлэнда Донован Митчелл взял на себя основную атакующую роль и набрал 34 очка и 6 передач, реализовав 14 из 23 бросков с игры и 5 из 11 трехочковых.