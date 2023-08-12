Евгения Белякова: «В Америке к наркотикам другое отношение. Там даже мило беседуют о том, кто и что покурил»

Многолетний капитан УГМК и сборной России Евгения Белякова, которая этим летом объявила о завершении карьеры, в интервью РИА Новости заявила, что в екатеринбургской команде не знали о том, что Бриттни Грайнер употребляет наркотические вещества, а также рассказала историю, которая произошла с ней в США.

— Грайнер никогда не скрывала сексуальную ориентацию, а о том, что употребляет наркотические вещества, в команде знали?

— Нет. Просто Бриттни привыкла, что в Америке к этому другое отношение. Там даже мило беседуют о том, кто и что покурил.

Когда играла в Лос-Анджелесе, со мной произошла «веселая» история. Мы жили в апартаментах с картонными перегородками, проснулась ночью от резкого запаха из электрической розетки. Поняла, что надышалась марихуаной, которую курили в соседней комнате.

А на следующее утро к нам приехал допинг-офицер. Рассказала врачу команды историю, а она в ответ: «Женя, если ты вчера покурила, сейчас разведу раствор, который снимет все последствия. Постарайся только часа два в туалет не ходить».

Мои слова о том, что все происходило в соседнем помещении, не стали для врача откровением. Она сказала, что половина команды балуется, сейчас все сидят с раствором.

— Допинг-контроль пройти удалось?

— Все прошло нормально, но зато обогатилась новыми знаниями о партнерах по команде.

— Грайнер предупреждали, что Россия — не США, и здесь употребление гашишного масла является уголовно наказуемым деянием?

— Конечно. У Бриттни достаточно высокий интеллектуальный уровень, с ней можно было обсудить многие вопросы. Она играла в России не первый год. Видимо, действительно собиралась в такой спешке, что перепутала берега.

В феврале прошлого года американскую баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер задержали в аэропорту «Шереметьево» при попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима. В декабре олимпийскую чемпионку обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США в 2012 году на 25 лет за продажу оружия.

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