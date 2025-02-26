«Хорнетс» провели худший отрезок из трех матчей в истории НБА
«Хорнетс» проиграли последние три матча с суммарной разницей в 131 очко.
За последние четыре дня «Шарлотт» показал худший результат в истории лиги. С субботы, 22 февраля, команда провела три матча, проиграв 53 очка «Портленду», 42 очка – «Сакраменто» и 36 очков – «Голден Стэйт».
В совокупности «Хорнетс» проиграли последние три матча с разницей в 131 очко. Это худший отрезок из трех матчей в истории НБА по данным Stathead.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CBS Sports
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