«Хорнетс» провели худший отрезок из трех матчей в истории НБА

«Хорнетс» проиграли последние три матча с суммарной разницей в 131 очко.

За последние четыре дня «Шарлотт » показал худший результат в истории лиги. С субботы, 22 февраля, команда провела три матча, проиграв 53 очка «Портленду », 42 очка – «Сакраменто » и 36 очков – «Голден Стэйт ».

В совокупности «Хорнетс» проиграли последние три матча с разницей в 131 очко. Это худший отрезок из трех матчей в истории НБА по данным Stathead.