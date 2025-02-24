Айзейя Вонг может заменить Лонни Уокера в «Жальгирисе»
«Жальгирис» нашел замену Лонни Уокеру.
Литовский клуб близок к подписанию контракта с защитником Айзейей Вонгом (24 года, 193 см).
Вонг был выбран 55-м на драфте-2023 НБА и провел 2 сезона в лиге. Игрок подписал двустороннее соглашение с «Шарлотт» в начале декабря и отыграл 20 матчей, набирая 6 очков, 1,6 подбора и 1,4 передачи за 13,3 минуты в среднем.
«Хорнетс» отчислили баскетболиста 13 февраля.
Вонг займет в «Жальгирисе» место Лонни Уокера, который в последний момент успел вернуться в НБА, присоединившись к «Филадельфии».
Трансферное окно Евролиги закрывается 26 февраля.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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