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Айзейя Вонг может заменить Лонни Уокера в «Жальгирисе»

«Жальгирис» нашел замену Лонни Уокеру.

Литовский клуб близок к подписанию контракта с защитником Айзейей Вонгом (24 года, 193 см).

Вонг был выбран 55-м на драфте-2023 НБА и провел 2 сезона в лиге. Игрок подписал двустороннее соглашение с «Шарлотт» в начале декабря и отыграл 20 матчей, набирая 6 очков, 1,6 подбора и 1,4 передачи за 13,3 минуты в среднем.

«Хорнетс» отчислили баскетболиста 13 февраля.

Вонг займет в «Жальгирисе» место Лонни Уокера, который в последний момент успел вернуться в НБА, присоединившись к «Филадельфии».

Трансферное окно Евролиги закрывается 26 февраля.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
возможные переходы
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Айзейя Вонг
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