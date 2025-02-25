Зак Лавин набрал 42 очка при 16 из 19 с игры в матче с «Шарлотт»

Зак Лавин отличился редкой эффективностью в матче с «Хорнетс».

Защитник «Сакраменто » набрал 42 очка при 16 из 19 с игры (84,2%), его команда уверенно победила – 130:88.

В активе Лавина также 3 подбора и 2 передачи за 31 минуту на площадке.