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Зак Лавин набрал 42 очка при 16 из 19 с игры в матче с «Шарлотт»

Зак Лавин отличился редкой эффективностью в матче с «Хорнетс».

Защитник «Сакраменто» набрал 42 очка при 16 из 19 с игры (84,2%), его команда уверенно победила – 130:88.

В активе Лавина также 3 подбора и 2 передачи за 31 минуту на площадке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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