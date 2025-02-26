Джей Уильямс: «Джей Джей Редик – один из претендентов на награду «Тренер года»
Джей Уильямс считает Джей Джей Редика претендентом на награду «Тренер года».
«Джей Джей Редик – один из претендентов на награду «Тренер года».
Я считаю, что он проделал отличную работу, распределив разные роли между игроками. Он сделал из Остина Ривза атакующего игрока. Остин Ривз проводит сезон, сопоставимый с сезоном Джа Морэнта с точки зрения результативности. Даже Леброн Джеймс в его возрасте играет как молодой», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
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