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Джей Джей Редик о матче против «Далласа»: «Немного странно играть против бывшей команды, но Лука будет в порядке»

Джей Джей Редик рассказал о настрое на матч против «Далласа» во вторник.

По словам главного тренера «Лейкерс», он видит дополнительную интригу в игре против бывшей команды Луки Дончича.

«У меня есть понимание, когда надо включаться и прессинговать, а когда нет. Я смотрел их последний матч против «Уорриорз», смотрел и некоторые другие их встречи.

Посмотрел кучу баскетбола вчера. И сейчас не могу дождаться дня игры. Поскорее хочется оказаться на рабочем месте. С нетерпением жду этого момента.

Мне как тренеру нужно прочувствовать энергию и атмосферу в команде и знать, когда давить, а когда нет. Мы готовимся. Наши ребята понимают, что клуб ведет драку за место в плей-офф. Мы готовимся к плей-офф и всему, что нам предстоит сделать по ходу следующих 27 игр.

С Лукой все будет хорошо. С каждым днем у нас он все больше осваивается. Понятно, что немного странно играть против бывшей команды, особенно в ситуации, когда после перехода прошло так мало времени, но он будет в порядке», – признался Редик.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: LA Times
logoДаллас
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logoЛука Дончич
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