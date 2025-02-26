Джей Джей Редик о первом матче Дончича против «Далласа»: «Он хорошо справился»
Джей Джей Редик оценил игру Луки Дончича в игре с «Мэверикс».
Словенский защитник впервые сыграл против своей бывшей команды «Мэверикс». На счету баскетболиста «Лейкерс» 19 очков, 15 подборов и 12 передач в победной встрече.
«Мне кажется, Лука хорошо справился. Это был не самый лучший матч с точки зрения бросков, но он вел игру в нападении и несколько раз хорошо отрабатывал в защите.
Поначалу было непросто, нервы, чего и следовало ожидать. Но постепенно Лука освоился. Некоторые из наших проблем в атаке были вызваны проблемами с организацией и свободным пространством, это затронуло всех, включая Луку», – заявил главный тренер «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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