Стивен Эй Смит: «У меня больше нет прежней уверенности, что «Лейкерс» с Лукой не выиграют титул в этом сезоне»
Стивен Эй Смит остался под впечатлением от игры «Лейкерс» в матче с «Наггетс».
«У меня больше нет прежней уверенности, что «Лейкерс» с Лукой не выиграют титул в этом сезоне. Я по-прежнему считаю, что они не станут чемпионами, но все же на настолько убежден, как прежде. Они поразили меня. Не ожидал от них такого.
А еще я скажу это прямо здесь и сейчас: Джей Джей Редик – кандидат на звание тренера года. Он чертовски хорошо справляется со своей работой. Если «Лейкерс» попадутся вам в плей-офф, будьте бдительны», – считает эксперт ESPN.
Калифорнийцы в минувшие выходные победили «Денвер» со счетом 123:100.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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