Стивен Эй Смит: «У меня больше нет прежней уверенности, что «Лейкерс» с Лукой не выиграют титул в этом сезоне»

Стивен Эй Смит остался под впечатлением от игры «Лейкерс» в матче с «Наггетс».

«У меня больше нет прежней уверенности, что «Лейкерс » с Лукой не выиграют титул в этом сезоне. Я по-прежнему считаю, что они не станут чемпионами, но все же на настолько убежден, как прежде. Они поразили меня. Не ожидал от них такого.

А еще я скажу это прямо здесь и сейчас: Джей Джей Редик – кандидат на звание тренера года. Он чертовски хорошо справляется со своей работой. Если «Лейкерс» попадутся вам в плей-офф, будьте бдительны», – считает эксперт ESPN.

Калифорнийцы в минувшие выходные победили «Денвер» со счетом 123:100.