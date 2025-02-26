Джей Джей Редик: «Леброн Джеймс играет на уровне символической сборной по защите»
Джей Джей Редик отметил игру Леброна Джеймса в защите.
«Это не преувеличение. Если посмотрите все матчи нашей команды за последние шесть недель или около того, то увидите, что Леброн играет на уровне символической сборной по защите.
У всех может быть свое представление о том, какой он защитник. Я смотрю на его игру каждый вечер. В этом возрасте его воспринимали как человека, который экономит энергию, но он не экономит энергию в защите», – сказал главный тренер «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
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