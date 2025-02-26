Айзейя Вонг стал игроком «Жальгириса»

Айзейя Вонг подписал контракт с «Жальгирисом».

Американский защитник Айзейя Вонг (24 года, 193 см) официально присоединился к литовской команде до конца сезона-2024/25.

Вонг был выбран 55-м на драфте-2023 и провел два сезона в лиге. Игрок подписал двустороннее соглашение с «Шарлотт» в начале декабря и отыграл 20 матчей, набирая в среднем 6,0 очка, 1,6 подбора и 1,4 передачи за 13,3 минуты.

«Хорнетс» отчислили игрока 13 февраля.

Вонг занял в «Жальгирисе» место Лонни Уокера, который в последний момент успел вернуться в НБА, присоединившись к «Филадельфии».