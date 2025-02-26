Айзейя Вонг стал игроком «Жальгириса»
Айзейя Вонг подписал контракт с «Жальгирисом».
Американский защитник Айзейя Вонг (24 года, 193 см) официально присоединился к литовской команде до конца сезона-2024/25.
Вонг был выбран 55-м на драфте-2023 и провел два сезона в лиге. Игрок подписал двустороннее соглашение с «Шарлотт» в начале декабря и отыграл 20 матчей, набирая в среднем 6,0 очка, 1,6 подбора и 1,4 передачи за 13,3 минуты.
«Хорнетс» отчислили игрока 13 февраля.
Вонг занял в «Жальгирисе» место Лонни Уокера, который в последний момент успел вернуться в НБА, присоединившись к «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Жальгириса» в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости