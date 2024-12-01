«Хорнетс» подпишут двусторонний контракт с разыгрывающим Айзейей Вонгом

Айзейя Вонг присоединится к «Шарлотт».

Разыгрывающий (23 года, 191 см) готовился к сезону в тренировочном лагере «Юты» и начал выступление за фарм-клуб «Джаз» в лиге развития.

Вонг был выбран 55-м на драфте 2023 года и провел прошлый сезон в «Индиане» на двустороннем контракте. Он набирал в среднем 14,8 очка, 3,6 подбора и 3,2 передачи в G-лиге.

В этом сезоне Вонг набирает 24,1 очка в среднем.