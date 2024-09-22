Айзейя Вонг приглашен в тренировочный лагерь «Юты»

Айзейя Вонг будет готовиться к сезону с «Ютой».

«Джаз» договорился с разыгрывающим (23 года, 191 см) о негарантированном контракте Exhibit 10.

Вонг был выбран 55-м на драфте 2023 года и провел прошлый сезон в «Индиане» на двустороннем контракте. Он набирал в среднем 14,8 очка, 3,6 подбора и 3,2 передачи в G-лиге.