Айзейя Вонг приглашен в тренировочный лагерь «Юты»
Айзейя Вонг будет готовиться к сезону с «Ютой».
«Джаз» договорился с разыгрывающим (23 года, 191 см) о негарантированном контракте Exhibit 10.
Вонг был выбран 55-м на драфте 2023 года и провел прошлый сезон в «Индиане» на двустороннем контракте. Он набирал в среднем 14,8 очка, 3,6 подбора и 3,2 передачи в G-лиге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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