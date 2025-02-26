Нико Харрисон поставил себе цель обменять Луку Дончича к лету
Нико Харрисон был твердо намерен обменять Луку Дончича.
По словам инсайдера Марка Стейна, генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон не хотел, чтобы команда строилась вокруг Луки Дончича, и поставил себе цель обменять его к лету.
«Слухи от источников в лиге говорят о том, что лица, принимающие решения в «Далласе», в частности генеральный менеджер Нико Харрисон, больше не хотели, чтобы планета «Мэверикс» вращалась вокруг Дончича, и решили обменять его не позднее этого лета», – пишет Стейн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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