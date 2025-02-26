«Даллас» был обеспокоен вредными привычками Луки Дончича, такими как пристрастие к пиву и кальяну

Одной из причин обмена Луки Дончича стало пристрастие к пиву и кальяну.

«Мэверикс» были обеспокоены вредными привычками словенского разыгрывающего, включая курение кальяна и употребление пива, сообщает инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

«Можете не сомневаться, люди, которые были свидетелями последних дней Дончича в «Далласе », не рисуют лестный портрет профессионализма 25-летнего игрока. Они называют его ленивым. Они говорят о проблемах с весом, которые были столь частым источником недовольства в их стенах.

Они упоминают вредные привычки, такие как пристрастие к пиву и кальяну, которые были предметом беспокойства для представителей НБА с тех пор, как Лука Дончич был 19-летней звездой «Реала» и выставил свою кандидатуру на драфт. Они предсказывают крах его баскетбольной карьеры, подчеркивая его медицинскую историю, которая, как некоторые считают, вероятно, приведет к катастрофе в ближайшие пять лет или около того», – пишет Эмик.