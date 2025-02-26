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  • Шакил О′Нил: «Лука продолжает дурачиться с бывшими одноклубниками. Значит, он не настолько обезумел от этого обмена, как мы думаем»
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Шакил О′Нил: «Лука продолжает дурачиться с бывшими одноклубниками. Значит, он не настолько обезумел от этого обмена, как мы думаем»

Шакил О′Нил рассказал, как повел бы себя на месте Луки Дончича .

Во вторник обменянный в «Лейкерс» защитник впервые сыграл против своей бывшей команды «Мэверикс». Словенец оформил трипл-дабл в победном матче.

«Всегда говорил, что у нас здесь бизнес, так к этому и надо относиться. Но обменять человека без его ведома, когда он думал, что станет для клуба кем-то вроде Дирка Новицки, лицом команды, это не очень хорошее ведение бизнеса. Так что я бы заготовил на его месте несколько не самых приятных словечек, а затем замахнулся бы как минимум на 50 очков. После этого мы бы, наверное, уже двинулись дальше.

Но тот факт, что Лука Дончич продолжает смеяться и дурачиться с бывшими товарищами по команде, говорит о том, что он не настолько обезумел от этого обмена, как мы думаем», – заявил прославленный игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoДаллас
logoЛука Дончич
logoШакил О′Нил
logoЛейкерс
logoНБА
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