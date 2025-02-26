Кайри Ирвинг обошел Джулиуса Ирвинга по количеству очков за карьеру
Кайри Ирвинг обошел Джулиуса Ирвинга в списке лучших бомбардиров в истории НБА.
Разыгрывающий «Далласа» увеличил свой показатель за карьеру до 18 370 очков и обошел по этому показателю легенду «Филадельфии» Джулиуса Ирвинга (18 364).
Кайри поднялся на 78-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. 77-ю строчку занимает Трэйси Макгрэйди (18 381).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница HoopsHype в соцсети Bluesky
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