Кайри Ирвинг обошел Джулиуса Ирвинга по количеству очков за карьеру

Кайри Ирвинг обошел Джулиуса Ирвинга в списке лучших бомбардиров в истории НБА.

Разыгрывающий «Далласа » увеличил свой показатель за карьеру до 18 370 очков и обошел по этому показателю легенду «Филадельфии» Джулиуса Ирвинга (18 364).

Кайри поднялся на 78-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. 77-ю строчку занимает Трэйси Макгрэйди (18 381).