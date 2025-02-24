Тим Хардуэй: «Оклахома» пройдет «Лейкерс» в плей-офф. Лука не помогает в защите, Леброн не попадает в клатче»

Тим Хардуэй считает, что «Лейкерс» не стать чемпионами в этом сезоне.

«Оклахома» пройдет «Лейкерс » в плей-офф. Лука не помогает в защите, а на Леброна нельзя положиться в клатче. Положиться так, как можно положиться на Кайри Ирвинга , на Стефа Карри.

Я просто говорю правду. Леброн не попадает, когда это нужно. Кому он доверился, когда нужно было выиграть матч? Ему пришлось пойти за этим к Кайри Ирвингу», – заявил бывший игрок НБА .



