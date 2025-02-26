Кайри Ирвинг о первом матче против Дончича после обмена: «Очень странно и неловко»

Кайри Ирвинг поделился впечатлениями от первого матча против Дончича в «Лейкерс».

«Очень странно и неловко. В то же время было забавно. Словно снова оказались на тренировке, играем друг против друга.

Первый раз увидел его в форме «Лейкерс ». Зрители так поддерживали его, мотивировали. И вот эти его сложные попадания, которые я видел тысячу раз. Все это делало ситуацию еще более несуразной.

Джей Джей Редик явно попытался подготовить ребят эмоционально, особенно Луку . И мне кажется, он хорошо справился», – считает защитник «Мэверикс».