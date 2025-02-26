Леброн Джеймс: «Рад, что публика тепло встретила Энтони Дэвиса»
Леброн Джеймс отреагировал на возвращение Энтони Дэвиса в Лос-Анджелес.
«Лейкерс» показали трибью-видео в честь звездного бигмена, который впервые вернулся в Лос-Анджелес с «Мэверикс» после обмена в начале февраля.
Калифорнийский клуб показал трибьют-видео в честь Дэвиса, зрители на арене тепло приветствовали баскетболиста.
«Энтони провел немало выдающихся матчей за «Лейкерс» на этой арене, хотя и не только на домашней площадке, но и на выезде тоже. Он один из моих лучших друзей. Я рад, что публика тепло его встретила», – заявил Джеймс после матча.
В 2020 году Энтони помог «озерникам» завоевать чемпионский титул.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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