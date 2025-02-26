«Панатинаикос» объявил о переходе Тибора Пляйсса
«Панатинаикос» укрепил переднюю линию.
Греческий клуб объявил о подписании немецкого центрового Тибора Пляйсса (35 лет, 221 см) до конца сезона-24/25.
Бигмен проводил этот сезон в Италии в «Трапани Шарк», набирая 6,0 очка и 3,4 подбора за 14,2 минуты в среднем в национальном чемпионате.
Пляйсс дважды выигрывал Евролигу, выступая за «Анадолу Эфес». «Пао» ранее лишился Матиаса Лессора и Омера Юртсевена из-за травм.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: paobc.gr
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