«Панатинаикос» объявил о переходе Тибора Пляйсса

«Панатинаикос» укрепил переднюю линию.

Греческий клуб объявил о подписании немецкого центрового Тибора Пляйсса (35 лет, 221 см) до конца сезона-24/25.

Бигмен проводил этот сезон в Италии в «Трапани Шарк», набирая 6,0 очка и 3,4 подбора за 14,2 минуты в среднем в национальном чемпионате.

Пляйсс дважды выигрывал Евролигу , выступая за «Анадолу Эфес». «Пао» ранее лишился Матиаса Лессора и Омера Юртсевена из-за травм.