«Панатинаикос» проявляет интерес к Жилсону Бангу

«Панатинаикос» определился с новым центровым.

Греческий гранд попробует заполучить бигмена «Сарагосы» Жилсона Бангу (26 лет, 208 см).

«Пао» хочет усилить переднюю линию на фоне травм Матиаса Лессора и Омера Юртсевена.

Уроженец Анголы в нынешнем розыгрыше АСВ в среднем набирает 14,4 очка и 5,3 подбора за 21 минуту на площадке.

При этом испанская команда хочет сохранить Бангу до конца сезона. «Фенербахче», который также был заинтересован в его переходе, ранее предложил «Сарагосе» 600 000 евро, но клуб ответил отказом.