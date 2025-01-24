«Панатинаикос» проявляет интерес к Жилсону Бангу
«Панатинаикос» определился с новым центровым.
Греческий гранд попробует заполучить бигмена «Сарагосы» Жилсона Бангу (26 лет, 208 см).
«Пао» хочет усилить переднюю линию на фоне травм Матиаса Лессора и Омера Юртсевена.
Уроженец Анголы в нынешнем розыгрыше АСВ в среднем набирает 14,4 очка и 5,3 подбора за 21 минуту на площадке.
При этом испанская команда хочет сохранить Бангу до конца сезона. «Фенербахче», который также был заинтересован в его переходе, ранее предложил «Сарагосе» 600 000 евро, но клуб ответил отказом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SDNA
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