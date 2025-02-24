«Панатинаикос» нацелен на приобретение Тибора Пляйсса

«Панатинаикос» продолжает искать возможность укрепления передней линии.

Греческий клуб находится на заключительной стадии переговоров по приобретению немецкого центрового Тибора Пляйсса (35 лет, 221 см).

Игрок проводит этот сезон в Италии в «Трапани Шарк», набирая 6 очков и 3,4 подбора за 14,2 минуты в среднем в национальном чемпионате.

Пляйсс дважды выигрывал Евролигу, выступая за «Анадолу Эфес». Его опыт может помочь греческому клубу, лишившемуся Матиаса Лессора и Омера Юртсевена из-за травм.