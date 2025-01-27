«Панатинаикос» близок к подписанию Жилсона Бангу, «Сарагоса» требует выкуп в 1 миллион евро

Жилсон Бангу может скоро оказаться в «Панатинаикосе».

Текущий клуб центрового (26 лет, 208 см) «Сарагоса» владеет правами на игрока до 2027 года и намерен получить выкуп в размере 1 миллиона евро. Эта сумма стала препятствием для сделки с «Фенербахче » ранее в сезоне.

По последней информации, греческий клуб, скорее всего, согласится с выкупом. «Сарагоса » уже ищет замену игроку на рынке.

Положительно повлияло на возможность сделки возвращение в строй испанской команды 33-летнего черногорского центрового Бояна Дублевича , который продемонстрировал высокую степень готовности.

Бангу набирает 13,9 очка и 5,6 подбора за 21,2 минуты в среднем в чемпионате Испании.

«Панатинаикос » ищет возможность укрепления своей передней линии из-за многочисленных проблем с травмами ведущих «больших».