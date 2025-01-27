«Панатинаикос» близок к подписанию Жилсона Бангу, «Сарагоса» требует выкуп в 1 миллион евро
Жилсон Бангу может скоро оказаться в «Панатинаикосе».
Текущий клуб центрового (26 лет, 208 см) «Сарагоса» владеет правами на игрока до 2027 года и намерен получить выкуп в размере 1 миллиона евро. Эта сумма стала препятствием для сделки с «Фенербахче» ранее в сезоне.
По последней информации, греческий клуб, скорее всего, согласится с выкупом. «Сарагоса» уже ищет замену игроку на рынке.
Положительно повлияло на возможность сделки возвращение в строй испанской команды 33-летнего черногорского центрового Бояна Дублевича, который продемонстрировал высокую степень готовности.
Бангу набирает 13,9 очка и 5,6 подбора за 21,2 минуты в среднем в чемпионате Испании.
«Панатинаикос» ищет возможность укрепления своей передней линии из-за многочисленных проблем с травмами ведущих «больших».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Relevo
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