«Печаль на всю жизнь». Леброн Джеймс попрощался с Энтони Дэвисом, которого обменяли в «Даллас»
Леброн Джеймс попрощался с Энтони Дэвисом в соцсетях.
«Лейкерс» в воскресенье обменяли форварда в «Мэверикс».
«Люблю тебя!! Покажи там!
Печаль на всю жизнь! Скоро увидимся», – написал лидер «озерников».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем