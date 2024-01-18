Леброн Джеймс сбил с ног Кайри Ирвинга, пытаясь перехватить мяч. Защитник «Мавс» отправился в раздевалку после неудачного падения

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Баскетбол - видео Кайри Ирвинг Баскетбол

Леброн Джеймс сбил с ног Кайри Ирвинга, пытаясь перехватить мяч.

Эпизод произошел на старте матча при счете 12:10 в пользу «Далласа». Форвард «Лейкерс» сразу подошел к своему бывшему одноклубнику и помог подняться. Ирвинг провел некоторое время на скамейке запасных, склонив голову, а затем отправился в раздевалку для проведения медицинского обследования.

Защитник «Далласа» вернулся и продолжил встречу (110:127), но завершил ее с 12 очками, реализовав 4 из 16 с игры.

17 комментариев
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Ответ АРХАТ
Попал под поезд
БРОНепоезд
+25
-3
+22
Попал под поезд
+23
-3
+20
Дед Леброн хитер, решил сбить прицел Кайри легким сотрясом. В итоге его план увенчался успехом.
+15
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Король и Плоскоземельщик сладкая парочка. Понятно же что это был дружеский пацанский приветственный нырок)
+18
-4
+14
А ему хоть фол дали? Или из за того что быстро заставил встать не считается. Но сыграл грубо, хоть наверное и не умышленно.
П. С. Боюсь представить что, бы, было если бы это сделал Грин. Наверное пожизненная дисквалификации.
+16
-10
+6
да это практически хит Овечкина на Ягре!
+6
0
+6
неспортивный фол
+9
-5
+4
Дед решил тактику Кобе использовать)))
как на ОИ США-Испания, когда Газоль улетел)
+5
-1
+4
Когда Смарт нырнул на паркет за мячом и сбил Леброна, это был умышленный фол, грязная борьба и т.д. А здесь все чисто. Главное, не перепутать
+19
-15
+4
атака игрока не владеющего шайбой
+4
0
+4
Ответ ПП ПП
А ему хоть фол дали? Или из за того что быстро заставил встать не считается. Но сыграл грубо, хоть наверное и не умышленно. П. С. Боюсь представить что, бы, было если бы это сделал Грин. Наверное пожизненная дисквалификации.
Фол дали, если судить по текстовой трансляции.
+6
-2
+4
И это в 39 лет! )
+3
0
+3
Это что-то из рестлинга
+3
-1
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Ответ *MVP*
БРОНепоезд
разницу не почувствуешь.
+2
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+2
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