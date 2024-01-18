Леброн Джеймс сбил с ног Кайри Ирвинга, пытаясь перехватить мяч.

Эпизод произошел на старте матча при счете 12:10 в пользу «Далласа». Форвард « » сразу подошел к своему бывшему одноклубнику и помог подняться. Ирвинг провел некоторое время на скамейке запасных, склонив голову, а затем отправился в раздевалку для проведения медицинского обследования.

Защитник « » вернулся и продолжил встречу (110:127), но завершил ее с 12 очками, реализовав 4 из 16 с игры.