Леброн Джеймс сбил с ног Кайри Ирвинга, пытаясь перехватить мяч. Защитник «Мавс» отправился в раздевалку после неудачного падения
Леброн Джеймс сбил с ног Кайри Ирвинга, пытаясь перехватить мяч.
Эпизод произошел на старте матча при счете 12:10 в пользу «Далласа». Форвард «Лейкерс» сразу подошел к своему бывшему одноклубнику и помог подняться. Ирвинг провел некоторое время на скамейке запасных, склонив голову, а затем отправился в раздевалку для проведения медицинского обследования.
Защитник «Далласа» вернулся и продолжил встречу (110:127), но завершил ее с 12 очками, реализовав 4 из 16 с игры.
П. С. Боюсь представить что, бы, было если бы это сделал Грин. Наверное пожизненная дисквалификации.
как на ОИ США-Испания, когда Газоль улетел)