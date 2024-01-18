Д’Анджело Расселл, Энтони Дэвис и Леброн Джеймс набрали 82 очка на троих в победной игре с «Мавс»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Баскетбол - видео Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Баскетбол

Д’Анджело Расселл, Энтони Дэвис и Леброн Джеймс набрали 82 очка на троих.

Расселл в матче против «Далласа» (127:110) отметился 29 очками, 4 подборами и 3 передачами (11 из 20 с игры, 5 из 7 из-за дуги).

Дэвис был в шаге от третьего трипл-дабла в карьере: 28 очков, 12 подборов и 9 передач. Центровой был точен в 12 из 17 попыток.

Джеймс набрал 25 очков, 8 подборов и 8 передач, реализовав 10 из 19 с игры.

«Лейкерс» добыли 21-ю победу в сезоне и находятся в шаге от «Юты» (22-20), занимающей 9-е место на Западе.

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18 комментариев
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Поймал себя на мысли, что болею за Лейкерс в регулярке, чтобы увидеть Леброна в ПО. Стало забываться, что скоро этого уже совсем не будет и поэтому надо ловить моменты)
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Вроде перезагружаются, должны катком многих переехать!
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Ответ Роман Бояринов
Поймал себя на мысли, что болею за Лейкерс в регулярке, чтобы увидеть Леброна в ПО. Стало забываться, что скоро этого уже совсем не будет и поэтому надо ловить моменты)
Аналогично. Я ни разу не болельщик Лейкерс, но не хочется, чтобы он так бесславно заканчивал. Пусть хотя бы в 1 раунд заползут.
+8
-4
+4
Ответ lecterkillhomyuk
Дэвису сегодня отлично было. То против играл первогодка центр (не понимаю по поводу него восторгов, обычная палка без навыков), а когда садился всякий шлак типа Пауэлла и Клебера.
Палка сделала 16 + 11 за 28 минут (8/9).
+5
-1
+4
Спортс, вы зачем комент потерли? Ну хоть ошибку поправили, и то молодцы
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0
+2
Ответ Роман Бояринов
Поймал себя на мысли, что болею за Лейкерс в регулярке, чтобы увидеть Леброна в ПО. Стало забываться, что скоро этого уже совсем не будет и поэтому надо ловить моменты)
Схожие чувства. Надо бы бабуле набрать, поболтать...
+2
-1
+1
Ответ rembrandao
Аналогично. Я ни разу не болельщик Лейкерс, но не хочется, чтобы он так бесславно заканчивал. Пусть хотя бы в 1 раунд заползут.
Они в прошлом году в финале конфы играли.
Почему они в этом должны заползать хотя бы в 1 раунд?
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Ответ Cubs-V
Они в прошлом году в финале конфы играли. Почему они в этом должны заползать хотя бы в 1 раунд?
Может, потому что они сейчас идут на 10 месте в конференции?
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Ответ Cubs-V
И что? Они в прошлом сезоне вообще в этом время 20-25 шли.
Ну посмотрим. Но слабо верится, что они смогут повторить прошлогодний успех.
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на расселе все держится. Как только рассел вернулся в игре с клиппс вернулась глубина и серьезная опия в атаке
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Ответ rembrandao
Может, потому что они сейчас идут на 10 месте в конференции?
И что? Они в прошлом сезоне вообще в этом время 20-25 шли.
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Ответ kc6nxy8whs
Вроде перезагружаются, должны катком многих переехать!
Рассел вчера хорошо попадал, но это не должно вводить в заблуждение
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Ответ Вадим Дзахоев
Рассел вчера хорошо попадал, но это не должно вводить в заблуждение
По поводу него согласен 100%, он самый нестабильный и я бы его обменял
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Ответ Cubs-V
Митчелл-Аллен-Ньянг 85 сегодня набрали. Типа рожей не вышли? ))
Не так кликбейтно же будет. А тут зайдут пообсуждать 100%
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Ответ armageddon123456
Не так кликбейтно же будет. А тут зайдут пообсуждать 100%
Ну это вопрос к НБА. Спортс просто копирует их видосы с Ютуба.
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