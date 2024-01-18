Д’Анджело Расселл, Энтони Дэвис и Леброн Джеймс набрали 82 очка на троих в победной игре с «Мавс»

Д’Анджело Расселл, Энтони Дэвис и Леброн Джеймс набрали 82 очка на троих.

Расселл в матче против « » (127:110) отметился 29 очками, 4 подборами и 3 передачами (11 из 20 с игры, 5 из 7 из-за дуги).

был в шаге от третьего трипл-дабла в карьере: 28 очков, 12 подборов и 9 передач. Центровой был точен в 12 из 17 попыток.

набрал 25 очков, 8 подборов и 8 передач, реализовав 10 из 19 с игры.

« » добыли 21-ю победу в сезоне и находятся в шаге от «Юты» (22-20), занимающей 9-е место на Западе.