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Рич Пол об обмене Дончича: «Я не знал, да никто не знал. В противном случае это не сработало бы»

Известный агент Рич Пол прокомментировал обмен Луки Дончича в «Лейкерс».

«В 99,9% случаев я знаю о том, что происходит. Единственный раз, когда я не знал, был как раз обмен Луки. Да и никто, по сути, не знал, что происходит.

Это стало шоком для всех. Для вовлеченных это тоже было шоком... Время, когда это произошло, направление, задействованные в сделке игроки – все это было шоком.

И я рад, что не знал, и никто другой не знал. Такие вещи не срабатывают, когда люди об этом знают», – заявил агент Леброна Джеймса.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoЛука Дончич
logoДаллас
Рич Пол
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