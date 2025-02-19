Рич Пол об обмене Дончича: «Я не знал, да никто не знал. В противном случае это не сработало бы»
Известный агент Рич Пол прокомментировал обмен Луки Дончича в «Лейкерс».
«В 99,9% случаев я знаю о том, что происходит. Единственный раз, когда я не знал, был как раз обмен Луки. Да и никто, по сути, не знал, что происходит.
Это стало шоком для всех. Для вовлеченных это тоже было шоком... Время, когда это произошло, направление, задействованные в сделке игроки – все это было шоком.
И я рад, что не знал, и никто другой не знал. Такие вещи не срабатывают, когда люди об этом знают», – заявил агент Леброна Джеймса.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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