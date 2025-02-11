Кайри Ирвинг об обмене Луки Дончича: «Шли к своей цели, но к сожалению, это оборвалось»
Кайри Ирвинг рассказал о переписке с Лукой Дончичем после обмена.
«Мы переписывались. Я дал ему понять, что несмотря на этот бизнес НБА, наши отношения всегда будут важнее.
Мы верны семьям друг друга. У нас было много задушевных разговоров, которые выходили за рамки площадки. Мы помогали друг другу как мужчины. Когда меня обменяли в «Даллас», я сказал, что моя цель – добиться успеха с Лукой. Мы шли к своей цели, но к сожалению, это оборвалось. Но мы скоро увидимся», – сказал разыгрывающий «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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