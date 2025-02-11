Кайри Ирвинг об обмене Луки Дончича: «Шли к своей цели, но к сожалению, это оборвалось»

Кайри Ирвинг рассказал о переписке с Лукой Дончичем после обмена.

«Мы переписывались. Я дал ему понять, что несмотря на этот бизнес НБА , наши отношения всегда будут важнее.

Мы верны семьям друг друга. У нас было много задушевных разговоров, которые выходили за рамки площадки. Мы помогали друг другу как мужчины. Когда меня обменяли в «Даллас », я сказал, что моя цель – добиться успеха с Лукой . Мы шли к своей цели, но к сожалению, это оборвалось. Но мы скоро увидимся», – сказал разыгрывающий «Далласа».