Кайри Ирвинг о матче с «Лейкерс»: «Лука сейчас уверен в себе. Надо настраиваться на серьезную игру»

Кайри Ирвинг поделился ожиданиями от матча с «Лейкерс».

«Даллас » сыграет с новой командой Луки Дончича во вторник в Лос-Анджелесе.

«Нас всех ждет матч высокого уровня, много хороших игроков выйдут на площадку одновременно. Ну и понятно, что мы в Лос-Анджелесе, что мы бывшая команда Луки, все уже сказано и написано, все очевидно. Не знаю, что еще могу добавить к этому. Я сосредоточен, говорю ребятам, чтобы они настраивались на серьезный матч, который мы должны выиграть.

Эмоции пусть будут после сирены. А на площадке надо получить удовольствие и выдать максимум.

«Лейкерс » будут готовы. Лука сейчас уверен в себе. Он хорошо сыграл в прошлом матче, поэтому чувствует себя хорошо, нам следует это понимать», – сказал лидер «Мэверикс».