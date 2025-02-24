Кайри Ирвинг о матче с «Лейкерс»: «Лука сейчас уверен в себе. Надо настраиваться на серьезную игру»
Кайри Ирвинг поделился ожиданиями от матча с «Лейкерс».
«Даллас» сыграет с новой командой Луки Дончича во вторник в Лос-Анджелесе.
«Нас всех ждет матч высокого уровня, много хороших игроков выйдут на площадку одновременно. Ну и понятно, что мы в Лос-Анджелесе, что мы бывшая команда Луки, все уже сказано и написано, все очевидно. Не знаю, что еще могу добавить к этому. Я сосредоточен, говорю ребятам, чтобы они настраивались на серьезный матч, который мы должны выиграть.
Эмоции пусть будут после сирены. А на площадке надо получить удовольствие и выдать максимум.
«Лейкерс» будут готовы. Лука сейчас уверен в себе. Он хорошо сыграл в прошлом матче, поэтому чувствует себя хорошо, нам следует это понимать», – сказал лидер «Мэверикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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