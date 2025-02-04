«Навсегда часть нашей семьи». «Мэверикс» представили трибьют-видео и попрощались с Дончичем в соцсетях

«Мэверикс» попрощались с Лукой Дончичем в соцсетях.

«Даллас » выложил видео с памятными моментами звездного разыгрывающего.

«Твое влияние на команду и город никогда не будет забыто, 77. Ты навсегда останешься частью нашей семьи. Спасибо за твою магию», – говорится в сообщении официального аккаунта техасцев в соцсети Х.

В воскресенье «Мэверикс» обменяли Дончича в «Лейкерс ».