Кевин Дюрэнт был ошарашен обменом Луки Дончича на Энтони Дэвиса

Кевин Дюрэнт узнал о сделке «Лейкерс» и «Далласа» во время матча.

Реакция скамейки «Финикса » на новость попала на видео.

Звездный форвард прокомментировал обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса после матча.

«Это полное безумие. Никогда бы не подумал, что Луку Дончича можно обменять в его возрасте в середине сезона. НБА – это очень странное место. Если его можно обменять, значит возможно абсолютно все, никто не застрахован. Болельщикам, конечно, интересно. Но для Луки и Дэвиса, ребят в «Далласе» и «Лейкерс » все происходящее связано с серьезным стрессом. Думаю, они еще не пришли в себя толком.

Это бизнес всегда подразумевал подобную возможность. Конечно, нет смысла сильно удивляться. Особенно с учетом того, сколько мы зарабатываем. Это сумасшедшее время в преддверии дедлайна. Все будут проверять телефоны в ближайшее время.

Это самый крупный обмен, который я застал. Другие организации могут теперь набраться смелости для серьезных сделок. До сих пор немного в шоке», – признался Дюрэнт.

Баскетболист также отметил различие в предъявляемых к игрокам и организациям требований в плане преданности друг другу.