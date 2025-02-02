Кевин Дюрэнт был ошарашен обменом Луки Дончича на Энтони Дэвиса
Реакция скамейки «Финикса» на новость попала на видео.
Звездный форвард прокомментировал обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса после матча.
«Это полное безумие. Никогда бы не подумал, что Луку Дончича можно обменять в его возрасте в середине сезона. НБА – это очень странное место. Если его можно обменять, значит возможно абсолютно все, никто не застрахован. Болельщикам, конечно, интересно. Но для Луки и Дэвиса, ребят в «Далласе» и «Лейкерс» все происходящее связано с серьезным стрессом. Думаю, они еще не пришли в себя толком.
Это бизнес всегда подразумевал подобную возможность. Конечно, нет смысла сильно удивляться. Особенно с учетом того, сколько мы зарабатываем. Это сумасшедшее время в преддверии дедлайна. Все будут проверять телефоны в ближайшее время.
Это самый крупный обмен, который я застал. Другие организации могут теперь набраться смелости для серьезных сделок. До сих пор немного в шоке», – признался Дюрэнт.
Баскетболист также отметил различие в предъявляемых к игрокам и организациям требований в плане преданности друг другу.
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