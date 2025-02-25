Дрю Хэнлен: «Джейсон Тейтум – один из величайших игроков в истории»

Дрю Хэнлен считает Джейсона Тейтума одним из величайших игроков в истории.

«Я считаю, что в 26 лет у него уже резюме будущего члена Зала славы. Он еще даже не достиг своего пика.

Я думаю, что мы наблюдаем за одним из величайших баскетболистов в истории. Когда он завершит карьеру, я думаю, его назовут одним из лучших игроков всех времен», – сказал персональный тренер форварда «Бостона ».