Дрю Хэнлен: «Джейсон Тейтум – один из величайших игроков в истории»
Дрю Хэнлен считает Джейсона Тейтума одним из величайших игроков в истории.
«Я считаю, что в 26 лет у него уже резюме будущего члена Зала славы. Он еще даже не достиг своего пика.
Я думаю, что мы наблюдаем за одним из величайших баскетболистов в истории. Когда он завершит карьеру, я думаю, его назовут одним из лучших игроков всех времен», – сказал персональный тренер форварда «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportskeeda
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