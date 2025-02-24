Скаут НБА: «Кавальерс» напоминают «Бостон» три года назад. Многообещающе, но пока рано»
Скауты НБА оценили шансы «Кливленда» на выход в финал от Востока.
«Кавальерс» напоминают «Бостон» три года назад. Многообещающе, двигаются в нужном направлении, но пока еще рано. Они определенно могут прыгнуть выше головы и оставить меня в дураках, но я считаю, что «Селтикс» их одолеют», – заявил скаут из команды Западной конференции.
«До обмена Де’Андре Хантера я бы сказал, что их положение неустойчиво. Хантер не является защитным якорем, но он дает им еще одну опцию против Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна. Он проводит лучший год в карьере и у «Кливленда» еще не было такого элемента в своем арсенале.
Я считаю, что теперь они могут справиться с кем угодно. Они сбалансированы и надежны. И не проиграют сами себе», – поделился мнением скаут с Востока НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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