Джейсон Тейтум о том, чувствует ли он, что его ценят: «Честно говоря, нет»

Джейсон Тейтум ответил, чувствует ли он, что его ценят.

«Честно говоря, нет.

Если уберете мое имя и лицо из всех моих достижений и просто скажете: «Вот чего этот Игрок А достиг в 26 лет», люди будут говорить обо мне совсем по-другому», – сказал форвард «Бостона ».