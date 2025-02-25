Джейсон Тейтум о том, чувствует ли он, что его ценят: «Честно говоря, нет»
Джейсон Тейтум ответил, чувствует ли он, что его ценят.
«Честно говоря, нет.
Если уберете мое имя и лицо из всех моих достижений и просто скажете: «Вот чего этот Игрок А достиг в 26 лет», люди будут говорить обо мне совсем по-другому», – сказал форвард «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Washington Post
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