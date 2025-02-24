Тим Леглер: «Кавальерс» – реальные претенденты на титул. Обмен Де′Андре Хантера сильно недооценен»

Тим Леглер высоко оценивает прогресс «Кливленда».

«Кавальерс» – реальный претендент. Три основных причины, которые заставляют меня по-другому оценивать ситуацию этого сезона.

Во-первых, они подписали Де′Андре Хантера. Это одно из самых недооцененных приобретений в этом сезоне. Они точечно нацелились именно на него из-за Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума.

Он еще и попадает «трешки» с точностью в 40%. Так что они решили две задачи. Взяли того, кто подходит их стилю в нападении и поможет справляться с угрозами их ключевого соперника.

Прогресс Тая Джерома также является заметной сюжетной линией этого чемпионата. Он контролировал ход последнего матча в заключительной четверти.

И расцвет Эвана Мобли . Он стал совершенно другим игроком с учетом прогресса в нападении и уверенности в себе.

Если объединить эти факторы, становится понятно, что это команда нового уровня. Она не опустит глаза перед «Селтикс», – заключил аналитик ESPN.