«Филадельфия» получила «-32» от «Чикаго» дома и потерпела 8-е поражение подряд

У «Сиксерс» продолжилась неудачная серия.

«Филадельфия » в понедельник разгромно проиграла «Чикаго » (110:142) на домашней арене и потерпела 8-е поражение подряд.

«Буллс» перед этой встречей проиграли шесть раз кряду (11 поражений в последних 15 встречах).

«Чикаго» (23-35) занимает 10-е место на Востоке, «Филадельфия» (20-37) на 12-м.