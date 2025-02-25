«Филадельфия» получила «-32» от «Чикаго» дома и потерпела 8-е поражение подряд
У «Сиксерс» продолжилась неудачная серия.
«Филадельфия» в понедельник разгромно проиграла «Чикаго» (110:142) на домашней арене и потерпела 8-е поражение подряд.
«Буллс» перед этой встречей проиграли шесть раз кряду (11 поражений в последних 15 встречах).
«Чикаго» (23-35) занимает 10-е место на Востоке, «Филадельфия» (20-37) на 12-м.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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