Демаркус Казинс – Джоэлу Эмбииду: «Нужно взять на себя ответственность и сбросить 20 килограммов»

Демаркус Казинс посоветовал Джоэлу Эмбииду похудеть.

«По-моему, проблема в весе. Сейчас ты находишься на том этапе карьеры, когда вес имеет значение. У тебя были травмы, у тебя были операции и, очевидно, у тебя все еще есть не дающая покоя проблема. Нужно взять на себя ответственность и сбросить 20 килограммов.

Твое тело не выдерживает такой вес. Износ и постоянная нагрузка на колени не способствуют твоей ситуации. В современной НБА большие рост и вес никак не помогают. Уже не нужно быть огромным, сильным парнем.

Потеря 20 килограммов пойдет тебе на пользу, она улучшит твою скорость, взрывную реакцию и способность быстро перемещаться по площадке», – сказал бывший игрок НБА .