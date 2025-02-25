Демаркус Казинс – Джоэлу Эмбииду: «Нужно взять на себя ответственность и сбросить 20 килограммов»
Демаркус Казинс посоветовал Джоэлу Эмбииду похудеть.
«По-моему, проблема в весе. Сейчас ты находишься на том этапе карьеры, когда вес имеет значение. У тебя были травмы, у тебя были операции и, очевидно, у тебя все еще есть не дающая покоя проблема. Нужно взять на себя ответственность и сбросить 20 килограммов.
Твое тело не выдерживает такой вес. Износ и постоянная нагрузка на колени не способствуют твоей ситуации. В современной НБА большие рост и вес никак не помогают. Уже не нужно быть огромным, сильным парнем.
Потеря 20 килограммов пойдет тебе на пользу, она улучшит твою скорость, взрывную реакцию и способность быстро перемещаться по площадке», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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