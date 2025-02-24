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Чендлер Парсонс: «Эмбииду не станет лучше, но может стать хуже. «Сиксерс» уже играют за счет следующего сезона»

Чендлер Парсонс не понимает действий «Филадельфии».

«Никакие обезболивающие не помогут Джоэлу Эмбииду с его нынешней проблемой.

С учетом всей информации, лучше ему не станет, но может стать хуже. Каждый день, который они продолжают действовать в том же духе, проходит за счет следующего сезона. Они просаживают время тренировочного лагеря и начала чемпионата.

На данный момент могло пройти уже два месяца с момента операции.

Я понимаю надежду на то, что могло бы случиться, если бы он был здоров. Но этого не произойдет, пока не будет проведена операция», – заключил бывший баскетболист.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид продолжает выступать с травмой колена. Команда объявила, что рассмотрит варианты лечения.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Run It Back
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