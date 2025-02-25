Ник Нерс об Эмбииде: «Прямо сейчас речь не идет о том, что он больше не сыграет в сезоне»

Джоэл Эмбиид снова оказался вне заявки «Сиксерс».

Центровой прошел обследование беспокоящего его колена, после чего его было решено не использовать в матче с «Чикаго» (110:142) в понедельник.

Во вторник Эмбиид вернется к тестированию, после чего обе стороны определят, какими будут следующие шаги.

По словам главного тренера «76-х» Ника Нерса , пока рано говорить о том, что Джоэл больше не появится на площадке в текущем розыгрыше.

«Прямо сейчас речь не идет о том, что он больше не сыграет в сезоне. Пока что мы выясняем, как обстоят дела, и будем от этого отталкиваться», – считает Нерс.