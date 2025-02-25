Ник Нерс об Эмбииде: «Прямо сейчас речь не идет о том, что он больше не сыграет в сезоне»
Джоэл Эмбиид снова оказался вне заявки «Сиксерс».
Центровой прошел обследование беспокоящего его колена, после чего его было решено не использовать в матче с «Чикаго» (110:142) в понедельник.
Во вторник Эмбиид вернется к тестированию, после чего обе стороны определят, какими будут следующие шаги.
По словам главного тренера «76-х» Ника Нерса, пока рано говорить о том, что Джоэл больше не появится на площадке в текущем розыгрыше.
«Прямо сейчас речь не идет о том, что он больше не сыграет в сезоне. Пока что мы выясняем, как обстоят дела, и будем от этого отталкиваться», – считает Нерс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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