3

Два болельщика «Индианы» подали в суд на «Милуоки» и Патрика Беверли

Болельщики «Пэйсерс» подали в суд на «Бакс» и Патрика Беверли.

Два болельщика «Индианы» подали иск против «Милуоки» и разыгрывающего защитника Патрика Беверли после того, как тот бросил мяч на трибуны во время матча плей-офф в прошлом году на «Гейнбридж-филдхаус» в Индианаполисе, сообщает FOX59.

В иске, поданном в прошлую пятницу в Высший суд округа Мэрион, утверждается, что болельщики понесли медицинские расходы, душевные страдания, унижение и потерю заработной платы из-за инцидента, который произошел 2 мая 2024 года во время четвертой четверти матча плей-офф, в котором «Бакс» проиграли «Пэйсерс» со счетом 98:120.

Беверли, «Милуоки» и бывший ассистент главного тренера «Бакс» Джош Оппенгеймер названы ответчиками по иску.

После инцидента НБА дисквалифицировала Беверли на четыре матча. Однако игрок еще не отбыл дисквалификацию, так решил покинуть «Бакс» в межсезонье 2024 года и перешел в израильяский «Хапоэль Тель-Авив».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: FOX59
logoПатрик Беверли
происшествия
болельщики
logoМилуоки
logoИндиана
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Патрик Беверли заступился за Пола Джорджа: «Он, наверное, давно не видел солнца»
422 февраля, 21:10Фото
Патрик Беверли подпишет контракт с «Реалом»
219 февраля, 15:06
«Реал» рассматривает Патрика Беверли в качестве возможной замены Деннису Смиту
19 февраля, 11:31
Патрик Беверли не согласился со Стивеном Эй Смитом: «Кто угодно может стать лицом НБА, раса не имеет значения»
319 февраля, 04:59
Главные новости
Шакил О′Нил: «На месте 40-летнего Леброна я бы не хотел играть против Джейлена Грина в первом раунде»
17 минут назад
НБА. «Бостон» сыграет в гостях с «Детройтом», «Оклахома» встретится с «Бруклином» и другие матчи
636 минут назад
Кевин Дюрэнт об участии в Олимпиаде 2028 года: «Есть шанс»
137 минут назад
«Миннесота» переведет Джейлена Кларка на гарантированный контракт и подпишет Боунса Хайлэнда
150 минут назад
«Мы тоже люди». Кайри Ирвинг беспокоится за эмоциональное состояние Луки Дончича после обмена
1сегодня, 18:43
Гилберт Аренас: «Зайон Уильямсон борется с самим собой»
3сегодня, 18:28
«Олимпиакос» в последний момент подписал Сэйбена Ли
сегодня, 17:53
Кэндис Паркер: «Шэй Гилджес-Александер – новое лицо НБА»
4сегодня, 17:42
Кевин Дюрэнт о переходе в «Голден Стэйт»: «Если захотите принять это решение в межсезонье, то разберемся»
15сегодня, 17:30
Инсайдер Йован Буха: «Не думаю, что Леброн Джеймс согласится на сокращение зарплаты»
4сегодня, 16:58
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Панов о замене Заку Нуталлу: «Варианты есть всегда»
23 минуты назад
Андреас Пистиолис: «Баскетбол в России достаточно популярен»
1сегодня, 17:13
Айзейя Вонг стал игроком «Жальгириса»
сегодня, 16:10
Зак Нуталл покинул «Пари НН» и продолжит карьеру в Китае
2сегодня, 15:05
Чус Матео: «Деннис Смит попытался набрать форму после долгого перерыва. Его нельзя обвинять в непрофессионализме»
сегодня, 14:26
Хуан Нуньес может пропустить остаток сезона из-за травмы колена
сегодня, 14:18
«Рокетс» не планируют выпускать Коди Зеллера на площадку в этом сезоне
сегодня, 11:11
«Новый Орлеан» заключит полноценный контракт с Брэндоном Бостоном
1сегодня, 10:39
Владимир Пономарев: «Футбол — самый популярный вид спорта в России. На втором месте – баскетбол»
4вчера, 21:10
Кевин Пантер: «Определенно хотел бы продлить контракт с «Барселоной»
вчера, 18:27