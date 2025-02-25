Два болельщика «Индианы» подали в суд на «Милуоки» и Патрика Беверли

Болельщики «Пэйсерс» подали в суд на «Бакс» и Патрика Беверли.

Два болельщика «Индианы» подали иск против «Милуоки» и разыгрывающего защитника Патрика Беверли после того, как тот бросил мяч на трибуны во время матча плей-офф в прошлом году на «Гейнбридж-филдхаус» в Индианаполисе, сообщает FOX59.

В иске, поданном в прошлую пятницу в Высший суд округа Мэрион, утверждается, что болельщики понесли медицинские расходы, душевные страдания, унижение и потерю заработной платы из-за инцидента, который произошел 2 мая 2024 года во время четвертой четверти матча плей-офф, в котором «Бакс» проиграли «Пэйсерс» со счетом 98:120.

Беверли, «Милуоки » и бывший ассистент главного тренера «Бакс» Джош Оппенгеймер названы ответчиками по иску.

После инцидента НБА дисквалифицировала Беверли на четыре матча. Однако игрок еще не отбыл дисквалификацию, так решил покинуть «Бакс» в межсезонье 2024 года и перешел в израильяский «Хапоэль Тель-Авив».