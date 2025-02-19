«Реал» рассматривает Патрика Беверли в качестве возможной замены Деннису Смиту

«Реал» может подписать другого экс-игрока НБА на замену Деннису Смиту.

Испанский клуб рассматривает свободного агента Патрика Беверли в качестве возможной замены защитнику, который покидает Мадрид после суммарных 35 минут на площадке.

Смит перешел в «Реал » в январе, но из-за плохой формы и травмы почти не играл за команду. Он рассчитывает вернуться в НБА.

Беверли начинал сезон в тель-авивском «Хапоэле», но недавно договорился с командой о расторжении контракта.

«Реал» занимает 11-е место в Евролиге и недавно проиграл в финале Кубка Короля Испании.