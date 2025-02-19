Патрик Беверли подпишет контракт с «Реалом»
Патрик Беверли станет игроком «Реала».
Американский защитник согласился на подписание контракта с мадридским клубом до конца сезона. Стороны согласовывают последние детали, сообщает Encestando.
Беверли заменит в составе «Реала» защитника Денниса Смита, который покидает Мадрид после суммарных 35 минут на площадке.
Беверли начинал сезон в тель-авивском «Хапоэле», но недавно договорился с командой о расторжении контракта.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Encestando
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