Патрик Беверли подпишет контракт с «Реалом»

Патрик Беверли станет игроком «Реала».

Американский защитник согласился на подписание контракта с мадридским клубом до конца сезона. Стороны согласовывают последние детали, сообщает Encestando.

Беверли заменит в составе «Реала » защитника Денниса Смита , который покидает Мадрид после суммарных 35 минут на площадке.

Беверли начинал сезон в тель-авивском «Хапоэле», но недавно договорился с командой о расторжении контракта.