Патрик Беверли заступился за Пола Джорджа: «Он, наверное, давно не видел солнца»

Болельщики раскритиковали Пола Джорджа за фотографии из отпуска.

Патрик Беверли заступился за форварда «Филадельфии» Пола Джорджа , который подвергся критике болельщиков за публикацию в социальных сетях фотографий из отпуска с женой.

«Я играл в Филадельфии. Это баскетбольный, спортивный город. И если дела у команды идут не очень хорошо, где бы ты ни находился, в ресторане или где-то еще, тебя остановят и скажут, чтобы ты убирался отсюда и ехал в зал. Если ты в баре, тебе скажут: «Последний бокал – и иди бросать штрафные».

Это Филадельфия. Он играет в Филадельфии. Вероятно, он давно не видел солнца. Последние 3-4 года он жил в Лос-Анджелесе, где было солнечно каждый день. В его защиту, иногда хочет свозить любимых на отдых и провести хорошо время на солнце. Но обычный болельщик хочет, чтобы ты убирался с пляжа и ехал в зал», – сказал бывший игрок «Сиксерс».