Патрик Беверли не согласился со Стивеном Эй Смитом: «Кто угодно может стать лицом НБА, раса не имеет значения»
Патрик Беверли ответил на спорное высказывание Стивена Эй Смита.
Известный журналист считает, что иностранец не может стать лицом НБА.
«Я не согласен. Десятилетия назад было время, когда никто не думал, что чернокожий станет лицом НБА.
Баскетбол всегда был основан на эволюции, так что неважно, какой вы расы или национальности, лицом НБА может быть кто угодно и откуда угодно», – считает бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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