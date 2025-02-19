  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Патрик Беверли не согласился со Стивеном Эй Смитом: «Кто угодно может стать лицом НБА, раса не имеет значения»
0

Патрик Беверли не согласился со Стивеном Эй Смитом: «Кто угодно может стать лицом НБА, раса не имеет значения»

Патрик Беверли ответил на спорное высказывание Стивена Эй Смита.

Известный журналист считает, что иностранец не может стать лицом НБА.

«Я не согласен. Десятилетия назад было время, когда никто не думал, что чернокожий станет лицом НБА.

Баскетбол всегда был основан на эволюции, так что неважно, какой вы расы или национальности, лицом НБА может быть кто угодно и откуда угодно», – считает бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoПатрик Беверли
logoСтивен Эй Смит
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Патрик Беверли назвал пятерку лучших третьих опций в НБА
14вчера, 21:04
Стивен Эй Смит: «Не верю, что иностранный игрок может стать лицом НБА»
9вчера, 16:57
Патрик Беверли: «Если бы Леброн объявил, что не будет играть, никто не стал бы смотреть Матч всех звезд»
717 февраля, 17:42
«У игроков из Европы есть гордость». Стивен Эй Смит выступил за формат Матча всех звезд «Команда США против Команды мира»
2617 февраля, 16:29
Рекомендуем
Главные новости
«Осталось два года». Бывшие и нынешние звезды НБА намекнули на возвращение «Суперсоникс» в лигу
125 минут назад
NCAA. Бригам Янг Егора Демина разгромил Канзас, россиянин набрал 7 очков и 5 передач
736 минут назад
Шэй Гилджес-Александер отказался от услуг агента и будет сам представлять собственные интересы
645 минут назад
Патрик Беверли назвал пятерку лучших третьих опций в НБА
14вчера, 21:04
Лонни Уокер подпишет контракт с «Филадельфией» – 3 млн долларов за 2 года
7вчера, 20:48
Бэрон Дэвис: «Джимми Батлер привнес в «Уорриорз» динамику, которой у них никогда не было»
5вчера, 20:27
Аарон Гордон о конкурсе данков: «У меня еще осталось кое-что»
8вчера, 20:08Фото
«Кливленд» и «Голден Стэйт» должны подписать 14-го игрока к четвергу
6вчера, 19:56
«Шарлотт» подпишет Элфрида Пэйтона еще на 10 дней
вчера, 19:21
Чендлер Парсонс о Матче всех звезд: «Это рабочая поездка во время отпуска»
2вчера, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
В «Реале» сомневаются по поводу продления контракта с Джананом Мусой. Клубу не нравится, что игрок проваливается в важных матчах
15 минут назад
Евгений Богачев: «УНИКС не планирует проводить контрольные матчи во время паузы в чемпионате»
вчера, 20:14
Евгения Белякова: «Если делать Матч звезд, то только сборная России против остальных»
вчера, 18:49
Лонни Уокер завершит сезон в «Жальгирисе», планирует вернуться в НБА в следующем сезоне
вчера, 17:23
Светислав Пешич: «Алексею Покушевски может потребоваться операция»
вчера, 14:21
Михаил Беленицкий, Луи Лабери и Тони Тэйлор вернутся в состав УНИКСа в марте
вчера, 14:01
Деннис Смит может покинуть «Реал» из-за сложной адаптации. После перехода в январе он отыграл лишь 35 минут
3вчера, 08:20
«Уизардс» подписали 10-дневный контракт с Эриком Стивенсоном
вчера, 07:25
Томас Димша перейдет из «Жальгириса» в «Сарагосу» на правах аренды
вчера, 04:23
Горан Шашич: «Клубы из России уже этим летом могут вернуться к участию в Евролиге»
17 февраля, 21:13
Рекомендуем