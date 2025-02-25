Инсайдер Марк Джей Спирс: «Джейлен Браун стал причиной, почему Луку Дончича обменяли»
Инсайдер НБА обвинил Джейлена Брауна в обмене Луки Дончича.
«Джейлен Браун стал причиной, почему Луку обменяли. Он закрыл его в финале.
То, что он сделал с Лукой в финале, закрывая его, опекая его по всей площадке, делая его игру в нападении невыносимой, заставило «Даллас» усомниться в Луке как лидере команды и усомниться в том, что он в форме», – сказал Марк Джей Спирс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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