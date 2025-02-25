Майкл Купер: «Обмен Луки Дончича был сомнительным. Пока неясно»

Майкл Купер признался, что ему не нравится обмен Луки Дончича в «Лейкерс».

«Я думаю, что обмен Луки был сомнительным. Пока неясно. Но думаю, что мы движемся в правильном направлении, потому что Леброн рано или поздно завершит карьеру, и нам нужен такой игрок.

Мне не нравится этот обмен, потому что у нас был Макс Кристи, молодой, хороший игрок защиты периметра, очень хороший, и Энтони Дэвис. Это защита. Защита выигрывает чемпионаты, и сейчас у нас ее нет. Сейчас в «Лейкерс», вероятно, три худших обороняющихся игрока, но три лучших атакующих — Лука, Ривз и Леброн», – сказал 5-кратный чемпион НБА.